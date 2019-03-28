Россия не стремится к изоляции национального сегмента Интернета по китайской модели. Об этом в эфире VKLive заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

«У нас не будет такого регулирования, как в Китае. Мы не стремимся к подобным ограничениям», — отметил глава Кабмина.

Госдума в феврале приняла в первом чтении законопроект, направленный на защиту устойчивой работы Интернета в России в случае возникновения угрозы его функционированию из-за рубежа. Проект, в частности, предусматривает создание при Роскомнадзоре центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования, который будет обеспечивать доступность услуг связи в РФ при любых «экстраординарных» ситуациях, а также координировать усилия операторов в подобных случаях. Кроме того, подразумевается установка на сетях операторов связи оборудования для маршрутизации трафика. Совет Федерации предложил переложить траты по созданию инфраструктуры на операторов связи.