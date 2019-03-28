Уголовное дело в отношении бывшего министра Открытого правительства Михаила Абызова связано с его конфликтом с кредиторами, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев в эфире VKLive.



С 2012 по 2018 год Абызов занимался координацией деятельности Открытого правительства в Кабинете министров под руководством Медведева.

«Что касается моего бывшего коллеги по правительству, то к системе Открытого правительства у меня никаких претензий нет. Это была важная для страны работа, а его коммерческая деятельность мне абсолютно не известна. Хотя я действительно слышал, что был и, определенно, остался конфликт между ним и кредиторами, который получил в конечном счете такое уголовно-правовое последствие. Это плохо, но других вариантов разрешения конфликта больше не существует», — сказал Медведев.

Бывший министр по делам Открытого правительства Михаил Абызов был задержан 26 марта. Против него возбуждено дело о создании преступного сообщества и мошенничестве. По версии Следственного комитета, в 2011—2014 годах Абызов и пятеро его предполагаемых сообщников похитили 3 млрд рублей у двух компаний из Новосибирской области — «Региональные электрические сети» и «Сибирская энергетическая компания». Полученные деньги подозреваемые вывели за границу, считает следствие. Басманный суд арестовал бывшего чиновника до 25 мая.