Представитель криптовалютной биржи OKEx признал, что не все сделки, проводимые через торговую платформу, могут иметь экономический смысл, что в свою очередь рождает проблему завышенных объемов торгов, согласно отчету компании Bitwise о том, что 95% объемов торгов на рынке биткоина фальсифицированы.

По словам директора OKEx по финансовым рынкам Ленникса Лая, проблема обусловлена поведением рынка, а именно тех его участников, кто пытается «торговать хитро», чтобы получать для себя наиболее выгодные условия по комиссиям. Также он заявил, что сама OKEx торговлей с целью завышения объемов сделок не занимается, сообщает Ttrcoin .

Лай пояснил, что при помощи совершения большого числа сделок в неликвидных парах некоторые трейдеры быстро поднимают уровень своих счетов на бирже, после чего пользуются преимуществами сниженных комиссий.

Особую сложность для OKEx представляет тот факт, что идентификация аккаунтов проводится клиентами только для увеличения объемов доступных для вывода средств. Из-за этого компания не имеет возможности вычислять трейдеров, которые торгуют сами с собой.