Южная Корея выдала США гражданина Украины Александра Мусиенко, подозреваемого в отмывании денег и кражах на сумму не менее 2,8 млрд долларов, говорится в распространенном в пятницу сообщении Минюста США.



«Согласно обвинительному заключению, Мусиенко обвиняется в участии в масштабной международной схеме по отмыванию денег и мошенничеству, направленной против корпораций и частных лиц США. Предположительно он запустил схему в 2009 году и продолжал до 2012 года», — сказано в сообщении.

По мнению Минюста США, гражданин Украины сотрудничал с киберпреступниками, которые взламывали онлайн-банковские счета компаний и физических лиц в США и крали оттуда деньги.

Кроме того, через подставные фирмы Мусиенкон создал в США сеть из людей, которые согласились за вознаграждение переводить ему украденные деньги. В итоге взломщики направляли украденные средства на счета этих людей, а те перечисляли их за рубеж Мусиенко, считает обвинение.