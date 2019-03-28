Компания Tron Foundation приобрела блокчейн-магазин приложений CoinPlay, заявил глава криптовалютного проекта Tron Джастин Сан.

По его словам, вместе с покупкой проекта BitTorrent это сделает его компанию крупнейшей децентрализованной экосистемой в мире, а 2019 год – периодом ее роста по экспоненте, сообщает Anycoin . Таким образом, Tron будет способствовать распространению идеи о внедрении технологии блокчейн по всему миру и упростит вход в индустрию для новых лиц.

В будущем CoinPlay может начать поддержку мультиплатформенных и мультивалютных котировок и данных об объеме и цене трансакций в режиме реального времени.