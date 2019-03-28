Майнинговая компания Bitmain до конца года намерена выпустить биткоин-майнеры S17 и T17 на базе второго поколения 7-нм чипов, которые, согласно заявлению компании, на 30% более эффективны, чем первое поколение. Это произойдет перед халвингом биткоина в мае 2020 года, когда награда за добавление блоков в его блокчейн будет снижена вдвое, и возможным ростом цены криптовалюты, как это было в предыдущие разы.

Как сообщает Тtrcoin , по словам одного из источников, в настоящее время поставщик чипов Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (TSMC) не имеет свободных мощностей для обслуживания своего клиента, а спрос на майнеры по-прежнему низок, поэтому оба продукта остаются на проектной стадии.

При этом скептики сомневаются, что халвинг поможет исправить финансовое положение производителя майнеров из-за «неконкурентоспособного оборудования».