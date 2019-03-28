Компания Telegram Messenger LLP Павла Дурова, зарегистрированная в Великобритании, окончательно ликвидирована по решению учредителей и удалена из списка зарегистрированных компаний, следует из данных британского госреестра юркомпаний.

Telegram Messenger LLP в декабре подала заявление на исключение из реестра юридических лиц, после чего начался процесс ликвидации компании. В середине января было опубликовано первое уведомление о ликвидации, в пятницу — финальное и об исключении из реестра.

Telegram Messenger LLP в России внесен в реестр организаторов распространения информации, который ведется Роскомнадзором. Нахождение в этом реестре позволяет Роскомнадзору, в частности, требовать у компании ключи шифрования.

Другая компания, Telegram Open Network Limited, которая также была ранее зарегистрирована в Великобритании, была ликвидирована и исключена из реестра британских компаний в ноябре прошлого года.