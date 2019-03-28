«Белые» хакеры за две недели с 14 по 28 марта нашли и помогли исправить как минимум 20 программных багов в семи криптовалютных проектах.

При этом рынок предсказаний Augur за три бага заплатил 2 850 долларов. Один из них получил отметку «средний уровень риски» и обошелся проекту в 2 500 долларов. Криптовалютный кошелек Crypto.com также получил три уведомления об уязвимостях, выплатив за их обнаружение 2 250 долларов, сообщает Ttrcoin .

Разработчики анонимного альткоина monero оплатили услуги хакеров дважды. Корейский блокчейн-проект ICON заплатил 1 000 долларов за одну уязвимость. В Stellar был обнаружен один баг, а в приложении Robinhood - две проблемы в безопасности, но сумма выплат не разглашается.

Лидером по числу пойманных багов за указанный период оказался разработчик криптовалюты OmiseGO. Они заплатили за восемь достоверных сообщений об уязвимостях.