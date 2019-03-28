Россияне усилили режим экономии в повседневных тратах, что выразилось в снижении расходов на развлечения, походы в рестораны, а также на кондитерские изделия и парфюмерию. Об этом пишет газета «Коммерсант» со ссылкой на имеющееся в ее распоряжении исследование медиаагентства Initiative.

Используемый исследователями «АДВ Brand Heat Index» свидетельствует о том, что россияне стали более обеспокоены экономической ситуацией в стране: к декабрю 2018 года уровень обеспокоенности вырос до 30% после снижения до 26—28% осенью. В IV квартале начал расти и уровень экономии россиян, то есть процент потребителей в возрасте 18—55 лет, которые стали тратить реже, в меньшем объеме, ориентироваться на акции, покупать более дешевые марки и продукты или делать это в менее дорогом магазине.

В меньшей степени россияне экономят на товарах длительного пользования: там рост уровня экономии зафиксирован только в сегменте бытовой электроники — на 3 процентных пункта. Что касается повседневных товаров и услуг, то повышение уровня экономии отмечено сразу в семи категориях: «кондитерские изделия» (4 п. п.), «безалкогольные напитки» (4 п. п.), «досуг» (2 п. п.), «парфюмерия» (3 п. п.), «лекарства» (2 п. п.), «автомобильное топливо» (5 п. п.) и «Интернет» (3 п. п.).



Прошлый год стал пятым годом непрерывного падения реальных доходов россиян, отмечает «Коммерсант». Именно из-за падения доходов растет уровень экономии среди населения, полагает инвестиционный консультант компании «БКС Брокер» Михаил Захаров. «В четвертом квартале 2018 года уже было известно о повышении НДС и возможном росте акцизов на ряд продуктов. С учетом отсутствия средств на существенный рост заработных плат в бюджете ближайших лет потребители не позволяют себе излишне тратиться», — рассуждает он. По мнению аналитика, при сохранении темпов роста ВВП на достаточно низком уровне в 1,2—1,7% и экономии со стороны правительства рост доходов в 2019 году вряд ли возможен, а вот цены на повседневные товары это вряд ли удержит. С учетом этого обеспокоенность потребителей, вероятнее всего, будет расти, резюмирует он.