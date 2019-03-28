У 69% бирж цифровых активов не существует «полных и прозрачных» процедур идентификации «знай своего клиента» (KYC), говорится в исследовании поставщика компалаенс-решений для криптокомпаний Coinfirm. в котором было проанализировано 216 криптобирж.

Как сообщает Anycoin , там где применяются меры KYC, процедура требует от пользователя идентификации с помощью отсканированного удостоверения личности или паспорта, некоторые биржи проводят проверки других типов, отметила Coinfirm.

При этом Kraken, Gemini, Stronghold и ISX требуют подтверждения банковского счета, а Poloniex и Gatecoin — подтверждения происхождения средств. Gatecoin или OKCoin.cn даже проводят видео-интервью.

Также 58% процентов бирж подтвердили наличие отчетов по противодействию отмыванию средств (AML), что позволило 75% объема торгов оценить как операции с низким и средним уровнем риска отмывания денег. Около 26% криптоторговых площадок внедрили такие меры AML, как постоянный мониторинг трансакций и наличие сотрудника, ответственного за финансовый контроль.

Coinfirm отнесла крупнейшую мировую криптобиржу Binance к группе высокого риска из-за длительного периода, когда были разрешены анонимные трансакции, и «регулярной смены юрисдикции расположения».