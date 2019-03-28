Разработчики готовятся улучшить систему и запустить децентрализованную криптобиржу.
Команда ICO-проекта ICON обновила дорожную карту и планируют запуск децентрализованной криптовалютной биржи, а также обновление системы оплаты комиссий за трансакции.
Как сообщает РБК, во втором квартале текущего года стартап намерен провести альтернативный способ майнинга - стекинг токенов ICX.
Также запланирована интеграция децентрализованных приложений в смартфоны и обновление системы Mobile ICON Connect.
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