Команда ICO-проекта ICON обновила дорожную карту и планируют запуск децентрализованной криптовалютной биржи, а также обновление системы оплаты комиссий за трансакции.

Как сообщает РБК , во втором квартале текущего года стартап намерен провести альтернативный способ майнинга - стекинг токенов ICX.

Также запланирована интеграция децентрализованных приложений в смартфоны и обновление системы Mobile ICON Connect.