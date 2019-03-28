ВЭБ.РФ 29 марта опубликовал консолидированную финансовую отчетность в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности за 2018 год. Чистый убыток госкорпорации составил 175,8 млрд рублей, сократившись на 38,9% по сравнению с 2017 годом.

«Главными факторами формирования финансового результата группы стали переоценка кредитов клиентам по справедливой стоимости и отражение непроцентных расходов при конвертации валютных депозитов ФНБ в рублевые», — говорится в пресс-релизе института развития.

Активы ВЭБа уменьшились в 2018 году на 0,4%, до 3,362 трлн рублей, обязательства увеличились на 3,3%, до 3,078 трлн рублей. Капитал госкорпорации на конец 2018 года составил 284,1 млрд рублей, сократившись на 28,2%.

«Основными факторами, повлиявшими на снижение капитала, стали финансовый результат 2018 года, а также влияние переходных положений МСФО 9, результат по инвестиционным финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, и по фонду пересчета иностранных валют в общем объеме 71,9 млрд рублей», — отмечают в ВЭБе.

Указанное негативное влияние было частично компенсировано за счет мер господдержки.

Кредитный портфель за вычетом резервов сократился на 12,5%, до 1,562 трлн рублей. Объем выданных ВЭБом за 2018 год кредитов составил 95,3 млрд рублей.

«Основными факторами снижения кредитного портфеля после вычета резервов стали переуступка требований по ряду кредитов другим кредиторам в связи с выполнением ВЭБом своей задачи как института развития в этих проектах, реклассификация части кредитов в категорию оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль/убыток и соответствующая отрицательная переоценка таких кредитов», — говорится в сообщении.

В 2018 году ВЭБ получил субсидии на общую сумму 136,1 млрд рублей, из которых 125,5 млрд рублей получено с целью компенсации затрат по исполнению обязательств по внешним заимствованиям на рынках капитала.