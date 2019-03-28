Уровень долговой нагрузки населения достиг 9,9%. Об этом рассказала директор департамента финансовой стабильности Банка России Елизавета Данилова.

«Уровень долговой нагрузки населения достиг 9,9%. Этот показатель уже близок к историческому пику 2014 года, когда он составлял 10,4%», — отметила Данилова.

По ее словам, динамика долговой нагрузки населения в значительной степени определяется ростом необеспеченного потребительского кредитования.

«Ипотека — это долгосрочные кредиты, для которых характерны более низкие процентные ставки, это более комфортный вид кредитования для заемщиков», — добавила она.

