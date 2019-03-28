ЦБ снизил оценку чистого оттока капитала из России в 2018 году, свидетельствуют материалы регулятора. Согласно опубликованному в пятницу комментарию «Основные показатели статистики внешнего сектора в 2018 году» , отток (чистое кредитование нерезидентов) составил 63,3 млрд долларов, что в 2,5 раза больше, чем годом ранее.

«Сальдо финансовых операций частного сектора составило в 2018 году 63,3 млрд долларов США против 25,1 млрд долларов США годом ранее, оно сформировано приблизительно в равной пропорции чистым погашением обязательств и увеличением внешних активов. Уменьшение иностранных обязательств произошло в существенной мере по текущим счетам и депозитам в российских банках, а также в результате сокращения ссудной задолженности прочих секторов. Рост активов был осуществлен в значительной степени в форме прямых инвестиций. Международные резервы Российской Федерации увеличились в 2018 году на 38,2 млрд долларов США против 22,6 млрд долларов США в 2017 году», — говорится в сообщении.



Ранее, в январе, ЦБ оценивал чистый отток капитала из РФ в 2018 году в 67,5 млрд долларов .



Напомним, в конце прошлого года ЦБ изменил терминологию в статистике внешнего сектора, начав вместо понятия «чистый ввоз/вывоз капитала частным сектором» использовать термин «финансовые операции частного сектора». Как разъяснялось в материалах ЦБ , положительное сальдо финансовых операций частного сектора соответствует чистому кредитованию, отрицательное — чистому заимствованию.



Кроме того, ЦБ незначительно снизил оценку положительного сальдо текущего счета платежного баланса РФ в 2018 году — до 113,8 млрд долларов США (против 33,2 млрд в 2017 году). В январе Банк России давал оценку сальдо текущего счета платежного баланса в 2018 году в 114,9 млрд долларов.

Объем внешнего долга Российской Федерации по итогам 2018 года сократился на 64,1 млрд долларов США и по состоянию на 1 января 2019 года составил 454 млрд долларов США. Внешние обязательства сократили все институциональные секторы, но наибольший вклад в снижение внешнего долга страны внесли прочие секторы, задолженность которых сократилась на 31 млрд долларов США.



В результате значительного сокращения обязательств перед нерезидентами при сохранении объема накопленных иностранных активов на уровне показателя начала года положительная чистая международная инвестиционная позиция Российской Федерации по итогам 2018 года увеличилась на 98,3 млрд долларов США до 370,9 млрд долларов США.