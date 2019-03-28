Банк России рассчитывает, что Система быстрых платежей (СБП) станет экономически эффективной в течение пяти лет. Об этом во время прямого эфира в соцсетях сообщила директор департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина.

Она не раскрыла, во сколько регулятору обошлось создание СБП, но подчеркнула, что ЦБ рассчитывает на самоокупаемость системы в будущем.

«Рассчитывался бизнес-кейс, выход на эффективность заложен. По нашим расчетам, он находится на горизонте пяти лет», — отметила Бакина.

СБП была запущена 28 февраля 2019 года. За первый месяц работы, по словам Бакиной, россияне перевели уже более 400 млн рублей. На данный момент в системе работают 12 банков.