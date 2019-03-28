ПАО «ВымпелКом» (бренд «Билайн») представляет новые тарифы «Анлим» и «Супер Анлим» с безлимитным Интернетом и пакетом минут по всей России, пакетный тариф без абонентской платы и другие предложения для новых клиентов.

«Флагманами стали сразу два новых тарифа с по-настоящему честным безлимитным интернетом по всей России — обновленный «Анлим» и «Супер Анлим» с максимально расширенным набором услуг. В новых тарифах также предусмотрена возможность смотреть любимые фильмы, спортивные матчи и другой видеоконтент в высоком качестве на максимальной скорости», — говорится в сообщении оператора.

Первые 30 дней с момента подключения тарифа возможность предоставляется бесплатно, далее стоимость варьируется от 1 до 3 рублей в сутки в зависимости от региона.

«Анлим» нового поколения стоит 99 рублей в первый месяц для новых клиентов с момента подключения, далее стоимость тарифа варьируется в зависимости от региона. Для московских клиентов размер абонентской платы, начиная со второго месяца, составит 690 рублей в месяц.

Тариф «Супер Анлим» включает 1 200 местных и междугородных минут и пакет СМС. Стоимость тарифа для московских клиентов составляет 900 рублей в месяц.



Безлимитный Интернет действует при нахождении клиента как в домашней сети, так и в поездках по России, за исключением Чукотского автономного округа, города Севастополь и Республики Крым.

«Би+» — пакетный тариф «Билайн» без обязательного ежедневного платежа. Тариф включает пакет 100 минут на «Билайн» за 5 рублей, пакет 100 СМС за 5 рублей, пакет Интернета 10 Мб за 7 рублей в сутки для Москвы. Стоимость и объем пакета интернета варьируется в зависимости от региона подключения.

Стоимость за суточный пакет взимается только по факту начала использования в зависимости от вида услуг: звонки на «Билайн», СМС или мобильный Интернет. При приближении порога потребления интернет-трафика за сутки (10 пакетов по 10 Мбайт в Москве) клиент получит СМС-оповещение.

Специально для IoT-устройств для Интернета вещей создан тариф за 100 рублей в месяц. В состав тарифа входят 500 Мб мобильного Интернета, 100 СМС и 30 минут. Тариф по умолчанию защищен блокировкой от платных подписок.



«Первые гиги» — тариф, созданный для тех, кто только начинает пользоваться мобильным Интернетом. Тариф с абонентской платой 13,5 рублей в сутки для московских клиентов включает пакет, состоящий из 400 минут, а также 4 Гб мобильного интернета. Стоимость тарифа и его наполнение варьируется в зависимости от региона подключения.

