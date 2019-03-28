В «Онлайн-офисе» банка «Левобережный» теперь можно отслеживать остаток неиспользованных кредитных средств в разделе «Кредиты».

Как говорится в сообщении кредитной организации, это поможет малому бизнесу своевременно осваивать кредитные средства, а также планировать текущие платежи за счет собственных или кредитных средств.

Также «Онлайн-офис» для юридических лиц банка «Левобережный» теперь имеет собственное мобильное приложение для устройств с операционной системой Android.