Это первый офис, оборудованный в современном формате — эргономичный, функциональный, оформленный в фирменном стиле Банковской группы ЗЕНИТ с учетом современных требований и тенденций.

В обновленном офисе оборудованы два отдельных просторных зала для розничных и корпоративных клиентов, уютная клиентская зона с простой системой навигации, зона ожидания с удобной мебелью, системой электронной очереди и возможностью зарядки мобильных устройств и разноформатные переговорные комнаты. Все это позволяет сделать посещение офиса комфортным и удобным. Квалифицированные менеджеры сопровождают и консультируют клиентов на всех этапах обслуживания.

Дополнительный офис Банка «Девон-Кредит» предлагает широкий комплекс финансовых продуктов и услуг для физических и юридических лиц. Розничным клиентам Банка доступны потребительские и ипотечные кредиты, рефинансирование, оформление банковских карт, операции по вкладам и купле-продаже иностранной валюты, денежные переводы. Для клиентов премиального сегмента организована зона персонального обслуживания. Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям Банк «Девон-Кредит» предлагает максимально широкий спектр услуг, включая расчетно-кассовое обслуживание, кредитование и другие сервисы.

Дополнительный офис расположен по адресу: г. Казань, ул. Карла Маркса, 58. Часы работы:

с понедельника по пятницу с 8:00 до 19:00, в субботу с 8:00 до 16:00, воскресенье — выходной.