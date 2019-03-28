Агентство по страхованию вкладов, которое осуществляет процедуру конкурсного производства в Смартбанке, подало в Арбитражный суд Москвы заявление о привлечении бывших контролирующих лиц кредитной организации к субсидиарной ответственности по ее обязательствам. Сообщение об этом опубликовано на сайте АСВ.

Иск был подан 28 марта. Его сумма превышает 4,493 млрд рублей. Ответчиками указаны Борис Базецков, Евгений Косякин, Ильдар Халилюлин и Геннадий Гацуков.

Напомним, что Борис Базецков занимал пост председателя правления банка и был членом его совета директоров; Ильдар Халилюлин и Евгений Косякин входили в правление.

При проверке обстоятельств банкротства банка конкурсный управляющий установил, что в период с 1 января 2016 года по дату отзыва лицензии у банка (28 марта 2016-го) под руководством указанных лиц были совершены действия по выдаче заведомо невозвратных кредитов юридическим и физическим лицам и приобретению неликвидных ценных бумаг по завышенной стоимости, следует из релиза АСВ. Эти обстоятельства сделали невозможным удовлетворение требований кредиторов банка и по закону являются основанием для привлечения контролирующих лиц к субсидиарной ответственности.



Летом 2016 года Центробанк сообщал о выявлении временной администрацией Смартбанка операций его бывшего руководства с признаками вывода активов на 4,7 млрд рублей.

