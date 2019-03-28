Рубль почти уперся в отметку 65.
Ожидаем продолжения снижения локального курса рубля, сообщает руководитель аналитического отдела «Гранд Капитал» Сергей Козловский. По его мнению, вероятнее всего, оно будет ограниченным, если вновь не станет актуальной тема американских санкций в отношении России.
«Утренний умеренный рост нефтяных котировок способен оказать поддержку рублю в начале сегодняшних торгов. Ожидаемый дневной диапазон для доллара США — 64,3-65,6 рубля, для европейской валюты — 72,1-73,6 рубля», - комментирует старший аналитик информационно-аналитического центра Альпари Вадим Иосуб.
По словам аналитика Алор Брокер Алексея Антонова, рубль почти уперся в отметку 65.
«Ранее диапазон 65-65,5 был очень сильным сопротивлением укреплению рубля, а теперь стал таким де мощным сопротивлением его ослаблению. Предыдущее падение рубля во многом вызвано окончанием налогового периода – очень часть после завершения бюджетных платежей рубль падает пару-тройку дней. Пока мы не видим факторов для значимого роста пары доллар-рубль», - поясняет Антонов.
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