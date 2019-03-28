Ожидаем продолжения снижения локального курса рубля, сообщает руководитель аналитического отдела «Гранд Капитал» Сергей Козловский. По его мнению, вероятнее всего, оно будет ограниченным, если вновь не станет актуальной тема американских санкций в отношении России.

«Утренний умеренный рост нефтяных котировок способен оказать поддержку рублю в начале сегодняшних торгов. Ожидаемый дневной диапазон для доллара США — 64,3-65,6 рубля, для европейской валюты — 72,1-73,6 рубля», - комментирует старший аналитик информационно-аналитического центра Альпари Вадим Иосуб.

По словам аналитика Алор Брокер Алексея Антонова, рубль почти уперся в отметку 65.

«Ранее диапазон 65-65,5 был очень сильным сопротивлением укреплению рубля, а теперь стал таким де мощным сопротивлением его ослаблению. Предыдущее падение рубля во многом вызвано окончанием налогового периода – очень часть после завершения бюджетных платежей рубль падает пару-тройку дней. Пока мы не видим факторов для значимого роста пары доллар-рубль», - поясняет Антонов.