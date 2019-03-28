«Нам очень приятно начать работу с компанией на облигационном рынке. Первая сделка сложилась очень удачно: нам удалось снизить итоговый купон и собрать полную книгу заявок. Мы надеемся на продолжение нашего совместного сотрудничества», — подчеркнул директор, начальник отдела долгового капитала Альфа-Банка Дэвид Мэтлок.

Владимир Травков, вице-президент по финансам и инвестициям АФК «Система», отметил: «В феврале-марте 2019 года АФК «Система» успешно вернулась на локальные долговые рынки с офертой по выпуску 001P-07 номиналом 10 млрд рублей и его вторичным размещением и двумя новыми выпусками 001Р-09 и 001Р-10 объемом 10 млрд рублей каждый. Эти сделки показали, что рынок высоко оценивает кредитное качество Корпорации и ее долговые инструменты востребованы различными категориями инвесторов, в том числе физическими лицами. Привлеченные в ходе этих размещений средства планируется направить на рефинансирование текущего долгового портфеля Корпорации».

Купонный период выпуска биржевых облигаций с погашением в конце срока обращения составляет полгода. Номинальная стоимость облигации — 1 000 рублей. Срок обращения выпуска составляет 10 лет с даты начала его размещения, предусмотрена оферта через 3,5 года.

Организаторами сделки выступили Альфа-Банк, АТОН, БКС Глобал маркетс, Московский кредитный банк, ИФК Солид. Со-организаторами – МТС-Банк, East West United Bank S.A. Агент по размещению – Альфа-Банк.

Выпуск организован в рамках бессрочной Программы биржевых облигаций ПАО АФК «Система», зарегистрированной Московской Биржей 23 сентября 2015 года под идентификационным номером 4-01669-А-001Р-02Е. Номинальная стоимость Программы — до 200 млрд рублей.