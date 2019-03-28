Банк одержал победу в номинации «Внедрение в сфере взаимодействия с клиентами» за проект «Анализ эмоций клиентов в реальном времени». Также первое место банк получил за «Внедрение в сфере информбезопасности».

Кроме того, в номинации «Пилот в блокчейне» Альфа-Банк занял второе место: за проект «Система KYC на блокчейне».

Премия вручалась в шестнадцати номинациях, которые разделились по четырём секциям: «Банки и платежные сервисы», «Страхование», «Небанковские кредитные организации», «Управление активами и Инвестиции».

Премия Finaward - авторитетный конкурс в профессиональном финансовом сообществе России, фокусирующийся на наиболее ярких продуктовых и IT-решениях в финансовом секторе.