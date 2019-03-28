В Татарстане запустили программу финансовой поддержки малых и средних компаний — «Экспортер». Кредит предоставляется через Фонд поддержки предпринимательства РТ на срок от 3 месяцев до 3 лет при ставке 5% годовых.

Максимальная сумма кредита зависит от размера экспортного контракта, пояснили в минэкономики РТ, сообщает TatCenter .

В частности, экспортные компании могут получить от 100 тыс. до 3 млн рублей при предоставлении экспортного контракта на сумму не менее 60 тыс. долларов или от 3 млн до 5 млн рублей при предоставлении экспортного контракта на сумму не менее 100 тыс. долларов по курсу ЦБ на момент заключения экспортного контракта.