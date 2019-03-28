МВД Дагестана возбудило уголовное дело в отношении должностных лиц Пенсионного фонда республики по подозрению в мошенничество в крупном размере, сообщает в четверг пресс-служба силового ведомства.

«Следственным управлением МВД по Республике Дагестан возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ, в отношение должностных лиц Пенсионного фонда России по Республике Дагестан», — говорится в сообщении.



По данным полиции, указанные лица «создали организованную группу и за вознаграждение занимались изысканием граждан, желающих незаконно оформить страховую пенсию, формировали фиктивные пенсионные дела с внесением недостоверных данных о трудовом стаже путем изготовления печатей различных организаций».

В пресс-службе ведомства подчеркнули, что «в рамках уголовного дела проводятся обыски в архивах территориальных управлений, по месту жительства и работы фигурантов, изымаются пенсионные дела, печати, бланки фиктивных документов, ценности и другие предметы, имеющие отношение к противоправной деятельности».

Ранее в четверг представитель регионального ведомства не подтвердил РИА Новости распространенное в ряде СМИ сообщение об обысках в Пенсионном фонде республики. СМИ сообщали, что оперативники проводят обыски и изъятие документов в отделении Пенсионного фонда РФ по Дагестану, а также в районных управлениях фонда по Махачкале.

