В App Store появилось iOS-приложение, которое позволяет управлять криптовалютными средствами. Криптохранилище для еthereum TrustVault, разработанное блокчейн-стартапом Trustology, также включает в себя аппаратные модули, размещенные в защищенных дата-центрах.

Как сообщает ForkLog , в ближайшем будущем в TrustVault появится поддержка биткоина и токенов ERC-20.

В Trustology утверждают, что удачно решили дилемму скорости трансакций и безопасности приватных ключей.