На данный момент сервис доступен только для резидентов Великобритании.
В App Store появилось iOS-приложение, которое позволяет управлять криптовалютными средствами. Криптохранилище для еthereum TrustVault, разработанное блокчейн-стартапом Trustology, также включает в себя аппаратные модули, размещенные в защищенных дата-центрах.
Как сообщает ForkLog, в ближайшем будущем в TrustVault появится поддержка биткоина и токенов ERC-20.
В Trustology утверждают, что удачно решили дилемму скорости трансакций и безопасности приватных ключей.
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