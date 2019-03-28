В 2019 году объем рынка цессии (переуступки прав требования по задолженности) вырастет на 6%, до 500 млрд рублей. Показатель обновит рекорд 2016 года, прогнозируют «Национальная служба взыскания» и «Первое коллекторское бюро». Объем закрытых сделок по продаже «плохих долгов» может превысить 310 млрд рублей, ожидают эксперты.

При этом цена «плохих кредитов» вырастет на 15%. Если в 2018 году средняя цена сделки на рынке цессии составляла 1,9% от суммы проблемных долгов, то в текущем году показатель увеличится до 2,21%.

Согласно статистике, в 2018 году 86% рынка цессии пришлось на банки и лишь 4% —на МФО. 9% закрытых сделок относилось к вторичным продажам. Чаще всего на рынок «плохих долгов» выводятся необеспеченные кредиты наличными и POS-кредиты (62%).

Юлия КОШКИНА, Banki.ru.