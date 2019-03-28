Некоторые иностранные участники финансового рынка уже подключились к системе передачи финансовых сообщений (СПФС) — российскому аналогу SWIFT. Об этом сообщила первый заместитель председателя Банка России Ксения Юдаева, выступая на первом Международном финансово-банковском форуме стран СНГ, который проходит в Ташкенте 27—30 марта.

«В этой сфере есть большой прогресс с российской стороны. Мы разработали и усовершенствовали свою систему — она сейчас соответствует международным стандартам, и мы сейчас получили возможность подключать к этой системе иностранных участников», — сказала она.

К российской Системе быстрых платежей уже подключено около 500 участников. При подключении к СПФС иностранные контрагенты смогут взаимодействовать с российскими компаниями, попавшими под санкции, говорили ранее представители Банка России.

«Карты — это настоящее, а настоящее будущее — Система быстрых платежей, нужно задумываться о трансграничных платежах», — подчеркнула представитель Центробанка, говоря о важности интеграционных процессов в платежных системах.

Интеграция — важнейшее условие роста и процветания стран СНГ. Для этого нужны стабильные макроэкономические условия и финансовая стабильность, иначе эффекты от интеграции не будут реализовываться, сказала она. Зампред ЦБ привела пример такой интеграции — подписание соглашения между узбекской платежной системой UzCard и российской национальной платежной системой «Мир», которое должно состояться 28 марта в рамках форума.

Юдаева отметила ведущую роль Центробанков стран СНГ в создании равных условий для всех участников интеграции. Она также предложила расширить на страны СНГ опыт работы ФинЦЕРТа, подразделения Банка России, занимающегося вопросами информационной безопасности.

Международное сотрудничество в этой сфере позволит минимизировать издержки цифровизации, риски от которой носят трансграничный характер, подчеркнула она.