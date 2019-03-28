Оператор Tele2 28 марта начал предоставлять услуги мобильной связи и высокоскоростного мобильного Интернета в Ивановской области, сообщает пресс-служба оператора.



«Компания развернула в регионе эталонную сеть: уже на старте она покрывает территорию, где проживает 96% населения. Tele2 предлагает новым абонентам выгодные тарифные планы, развитую сеть продаж и качественный клиентский сервис. С запуском сети в Ивановской области число регионов Tele2 увеличилось до 66», — говорится в сообщении компании.

Оператор развернул покрытие сетей 2G, 3G, 4G на территории Иванова, всех районных центров и большинства сел и поселков области, отмечается в сообщении.