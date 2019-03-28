Социальная сеть «ВКонтакте» прорабатывает вопрос создания собственной криптовалюты, но финальное решение о ее запуске пока не принято, сообщил RNS источник, знакомый с планами компании. По его словам, текущая конфигурация проекта предполагает создание индивидуальных счетов для накопления криптовалюты всем пользователям соцсети.



Один из вариантов получения криптовалюты заключается в начислении коинов за проведенное время в соцсети и активность, следует из презентации, которая есть в распоряжении издания. Заработанную таким образом криптовалюту можно будет накапливать, передавать другим пользователям, обменивать на материальные товары и конвертировать через VK Pay.

Пользователи также смогут получать криптовалюту за интересные публикации в социальной сети: пользователи вместе с лайком смогут делиться валютой с авторами публикаций, аналогично это могло бы работать с репостами и комментариями.

«ВКонтакте» запустила собственную платежную систему VK Pay в июне 2018 года. Пользователи могут делать покупки и оплачивать услуги как в специальном разделе «ВКонтакте», так и на сайтах партнеров VK Pay.