Газета «Коммерсант» раскрывает в четверг подробности схемы хищения 4 млрд рублей у энергетических компаний преступным сообществом, организацию которого инкриминируют бывшему министру Открытого правительства Михаилу Абызову. При этом газета указывает, что, по данным защиты фигурантов, ущерб в 4 млрд опровергается материалами дела, а единственная потерпевшая по нему компания «Алмазювелирэкспорт» потеряла от сделки всего 10 млн рублей.

Как пишет газета, ОПС, по версии Следственного комитета России, было создано Михаилом Абызовым из «личной корыстной заинтересованности» не позднее апреля 2011 года, то есть за год с небольшим до его назначения министром. В тот период он являлся бенефициарным владельцем примерно 95% акций новосибирских ОАО «Сибирская энергетическая компания» (СИБЭКО), занимающегося производством и реализацией тепловой и электрической энергии потребителям крупных промышленных городов Сибири, ОАО «Региональные электрические сети» (РЭС), обслуживающего электрические сети в Новосибирской области, а также сервисной организации ОАО «Сибэнергострой». Последнее через ЗАО «Новосибирскэнергоснабкомплектоборудование» (НЭСКО), ЗАО «Инженерный центр», ЗАО «Производственно-ремонтное предприятие» (ПРП) и ЗАО «Энергоспецмонтаж» (ЭСМ) обслуживало расположенные в регионе объекты по производству и передаче электроэнергии. В материалах дела все четыре ЗАО называются дочерними структурами «Сибэнергостроя».

Этими компаниями, как полагает следствие, Абызов управлял, добившись избрания в их советы директоров и назначения на руководящие должности сотрудников подконтрольного ему московского ООО «Ру-Ком». Его правой рукой в ОПС следствие называет гендиректора «Ру-Ком» Николая Степанова, который, по версии СКР, привлек в криминальную организацию тогдашних генерального директора СИБЭКО Александра Пелипасова, гендиректора РЭС Сергея Ильичева, директора по экономике и финансам ЭСМ Галину Фрайденберг, члена совета директоров СИБЭКО Максима Русакова и «других неустановленных лиц». ОПС состояло из двух обособленных групп, которые действовали в Москве и Новосибирске. В первую, по версии следствия, входили Степанов, Русаков и «неустановленные лица». Во вторую — Пелипасов, Ильичев, Фрайденберг и тот же Русаков.

Действовать фигуранты дела начали, по данным следствия, примерно за месяц до назначения Абызова в правительство. Тогда он, чтобы скрыть факт «истинного руководства коммерческими организациями», заключил договор доверительного управления 100-процентной долей в уставном капитале «Ру-Ком» с подконтрольным ему же ООО «Региональная компания «Резерв». Следствие считает договор фиктивным.

Затем, «умышленно используя свои служебные полномочия министра Российской Федерации, тем самым влияя своим авторитетом и занимаемой им должностью на членов преступного сообщества», Абызов, как считает следствие, дал указание через Степанова неустановленному лицу организовать проведение аукциона по продаже акций НЭСКО, «Инженерного центра», ПРП и ЭСМ. Фрайденберг, занимая с 21 ноября 2012 года должность гендиректора «Сибэнергостроя», организовала оценку стоимости акций этих компаний, которая была определена примерно в 156,101 млн рублей.

Летом того же года Абызов через членов ОПС дал указание «неустановленным лицам» создать офшор на Кипре. В июне того же года в Лимасоле была зарегистрирована компания Blacksiris Trading Limited, а некой гражданке Украины Кулик «формально» предоставлено право подписывать от нее документы. Впоследствии Blacksiris выступило учредителем ОАО «Агентство специального снабжения» (АСС), ОАО «Предприятие ремонта и строительства» (ПРиС), ОАО «Первая энергосервисная компания» (ПЭСК) и ОАО «Ремонтэнергомонтаж и сервис» (РЭМиС), которые, по данным СКР, не вели никакой реальной финансово-хозяйственной деятельности.

28 декабря 2012 года Галина Фрайденберг утвердила положение о проведении аукциона по продаже 100% акций НЭСКО, «Инженерного центра», ПРП и ЭСМ, указав начальную цену в 156,1 млн рублей. Его выиграла Blacksiris, предложившая за акции около 186,027 млн. 19 марта 2013 года Фрайденберг заключила с Кулик соответствующий договор купли-продажи ценных бумаг, которые были оформлены на Blacksiris. А уже 2 и 3 июля 2013 года в Лимасоле руководство Blacksiris приняло решение о присоединении НЭСКО, «Инженерного центра», ПРП и ЭСМ к четырем фиктивным компаниям. 6 ноября 2013 года на Кипре с участием номинальных директоров Blacksiris предполагаемые участники ОПС «формально», как сказано в деле, подписали меморандум о намерении СИБЭКО приобрести акции АСС, ПЭСК и ПРиС, а РЭС — акции РЭМиСа, стоимость которых была «значительно завышена». 18 декабря 2013 года Пелипасов от СИБЭКО заключил договор с Blacksiris о покупке ценных бумаг за 2,5 млрд рублей, а Ильичев, возглавлявший РЭС, — за 1,5 млрд. При этом, как отмечается в материалах следствия, от акционеров СИБЭКО и РЭС неких Рубцова и Акопяна, а также ФГУП «Внешнеэкономическое объединение «Алмазювелирэкспорт» был «скрыт факт фиктивных сделок по приобретению по завышенной стоимости акций».

В начале 2014 года Blacksiris получил на свои счета в Hellenic Bank Public Company Ltd. и EuroBank Cyprus Limited от СИБЭКО и РЭС в общей сложности 4 млрд рублей, которыми, как полагает следствие, участники криминальной схемы «распорядились по своему усмотрению».

В результате, считают в СКР, было совершено «противоправное и безвозмездное» изъятие денежных средств СИБЭКО и РЭС, от которого пострадали их акционеры.

Между тем, как отметил в беседе с «Коммерсантом» адвокат Галины Фрайденберг Айрат Хикматуллин, самими материалами следствия опровергается сумма ущерба в 4 млрд рублей. По его словам, потерпевшим признан «Алмазювелирэкспорт», представитель которого указал в заявлении ущерб в 10 млн рублей. ФГУПу в СИБЭКО, которое было ликвидировано еще несколько лет назад, принадлежало 0,89% (владельцем 95% был Абызов). При этом в экспертизе, проведенной в рамках доследственной проверки, говорится, что остальным миноритарным акционерам мог быть причинен ущерб на сумму не более 200 млн рублей, правда, потерпевшими они себя не признают.

Как напоминает «Коммерсант», по решению Басманного суда от 27 марта Михаил Абызов будет находиться в СИЗО «Лефортово» как минимум до 25 мая. На этот же срок были арестованы Николай Степанов, Галина Фрайденберг, Александр Пелипасов и Максим Русаков. Еще один фигурант, Сергей Ильичев, объявлен в розыск.