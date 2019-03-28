Управление финансовых услуг штата Нью-Йорк (NYDFS) выдало еще одну BitLicense криптовалютному брокеру Tagomi, разрешив, таким образом, вести деятельность в своей юрисдикции. В общем NYDFS одобрило 18 заявок.

Как сообщает ForkLog , Tagomi предоставляет клиентам консалтинговые услуги по исполнению их торговых или инвестиционных стратегий. Компания также ищет наиболее выгодные сделки для своих клиентов и среди ордеров от других брокеров.

Tagomi начала работу в декабре 2018 года, предложив услуги инвесторам в биткоин, еthereum и другие цифровые активы.