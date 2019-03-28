Поручение президента о создании в России механизма проектного финансирования не выполнено. Об этом говорится в опубликованном в мартовском бюллетене Счетной палаты отчете о результатах оценки эффективности предоставления в 2015—2018 годах государственных гарантий по кредитам, привлекаемым российскими юридическими лицами в целях реализации в стране инвестиционных проектов на основе проектного финансирования.

Как указывают в СП, программа поддержки инвестиционных проектов на основе проектного финансирования была реализована только в 2015 году. Тогда на реализацию 41 инвестпроекта общей стоимостью почти 342,96 млрд рублей было предоставлено 45 госгарантий по кредитам на общую сумму 58,3 млрд рублей. Освоено 97,2% от предусмотренного программой объема госгарантий, что, как подчеркивают аудиторы, свидетельствует о высокой востребованности механизма проектного финансирования.

Однако в 2016 году из-за отказа Банка России рефинансировать на льготных условиях кредиты уполномоченных банков программа была приостановлена. В 2016 и 2017 годах госгарантии не предоставлялись.

По итогам 2017 года из 41 инвестиционного проекта не завершены девять проектов общей стоимостью 100,8 млрд рублей с объемом государственной гарантийной поддержки 18,6 млрд.

По состоянию на 1 ноября 2018 года специализированному обществу проектного финансирования «Фабрика проектного финансирования» не предоставлена предусмотренная государственная гарантия на сумму до 294 млрд рублей.



Кроме того, отсутствие информации о фактическом состоянии осуществления инвестиционных проектов и низкий уровень контроля за целевым использованием кредитов, обеспеченных государственными гарантиями РФ, не позволяют оценить достижение целей проектов, получивших государственную поддержку, и заявленных инициаторами результатов, заключают в Счетной палате.