Сбербанк выпустил «Бюджетную бизнес-карту «Мир» для перехода бюджетных организаций и победителей тендеров на Национальную систему платежных карт.

Как говорится в сообщении банка, такая карта предназначена для работников организаций, счета которых открыты в Федеральном Казначействе.

Таким образом, бюджетные организации также смогут исполнять требования Федерального закона «О национальной платежной системе» № 161-ФЗ от 27.06.2011.