Роскомнадзор направил владельцам 10 VPN-сервисов (Virtual Private Network) требования о необходимости подключения к государственной информационной системе (ФГИС), говорится в сообщении ведомства.



Соответствующие уведомления были направлены в адрес сервисов NordVPN, Hide My Ass!, Hola VPN, Openvpn, VyprVPN, ExpressVPN, TorGuard, IPVanish, Kaspersky Secure Connection и VPN Unlimited.

«Требования о подключении к ФГИС в адрес VPN-сервисов и «анонимайзеров» направляются на основании обращения в Роскомнадзор федерального органа исполнительной власти, осуществляющего оперативно-разыскную деятельность или обеспечение безопасности Российской Федерации», — говорится в сообщении.



Согласно Федеральному закону «Об информации..» указанные сервисы обязаны подключиться к ФГИС Роскомнадзора в течение 30 рабочих дней с момента направления требований. В случае выявления факта несоблюдения предусмотренных законом обязанностей, Роскомнадзор может принять решение об ограничении доступа к VPN-сервису.

Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» определяет обязанности для владельцев VPN-сервисов и «анонимайзеров». К таким обязанностям относится ограничение доступа к запрещенным в России интернет-ресурсам. Для получения доступа к актуальной версии единого реестра запрещенной информации сервисы обязаны подключиться к ФГИС. Данная норма также распространяется на операторов поисковых систем.

В настоящее время к ФГИС подключены операторы поисковых систем «Яндекс», «Спутник», Mail.ru, Rambler. В начале текущего года компания Google была оштрафована Роскомнадзором на 500 тысяч рублей за неисполнение требований о подключении к ФГИС, после чего начала фильтрацию поисковой выдачи в соответствии с реестром. Требования о подключении к ФГИС в адрес VPN-сервисов и «анонимайзеров» ранее не направлялись.