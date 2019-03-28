Росбанк предлагает новый сберегательный продукт «#МожноСчет».

Как рассказали в кредитной организации, для открытия счета необходимо оформить пакет банковских услуг, в котором предусмотрено подключение к программе лояльности «#МожноВсе». Категория может быть любой — для всех пакетов установлена единая ставка. Открыть «#МожноСчет» и управлять им можно в любое время с помощью системы «Росбанк Онлайн», а также в офисах банка.