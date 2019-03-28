Телекоммуникационный оператор «МТС» совместно с «Лабораторией Касперского» запустил услугу «Антивирусная защита виртуальных машин» для IТ-ресурсов и корпоративных данных, размещенных в публичном облаке.

Решение сканирует виртуальные файловые системы, распознает и блокирует вредоносное программное обеспечение, в том числе вирусы-шифровальщики, также предотвращает сетевые атаки и фишинг.

При этом, по результатам тестирования, использование сервиса позволяет на 25% сократить нагрузку на виртуальную инфраструктуру облака в сравнении с традиционным антивирусом, говорится в сообщении «МТС».