В апреле 2017 года злоумышленники воспользовались багом в функции ‘MergeOPFrame::doApply’ протокола stellar и создали около 2,25 млрд XLM, что на тот момент составляло почти четверть всех токенов, находившихся в обращении, говорится в отчете аналитической компании Messari.

Как сообщает Coinmarket.news , после обнаружения бага, Stellar уничтожила эквивалентное количество токенов XLM из своих резервов, чтобы избежать путаницы и сохранить паритет.

Специалисты Messari считают, что Stellar намеренно скрыла проблему. В ответ на обвинения, представитель Stellar возразил, что описанный баг и связанный с ним инцидент дважды упоминались в примечаниях к релизам протоколов, а политика огласки подобных происшествий компании с тех пор изменилась.

При этом, по его словам, в дорожной карте на 2019 год, опубликованной в прошлом месяце, Stellar обязалась до конца года провести полный учет всех токенов XLM, который также будет включать подробную информацию об этом инциденте.