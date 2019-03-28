Минфин России 28 марта завершил расчеты по размещению нового выпуска облигаций внешних облигационных займов РФ в долларах США с погашением в 2035 году и дополнительного выпуска облигаций в евро с погашением в 2025 году, первоначальное размещение которых состоялось в ноябре 2018 года. Об этом говорится в материалах ведомства.

Объем нового выпуска еврооблигаций составил 3 млрд долларов США, что делает его крупнейшим единовременным размещением с 2013 года. Бумаги были размещены по номинальной стоимости со ставкой купонного дохода 5,1% годовых.

Дополнительный выпуск еврооблигаций с погашением через 7 лет был размещен в объеме 750 млн евро по цене выше номинальной стоимости (103,05%) с доходностью к погашению 2,375% годовых.

Агентами по размещению выступили «ВТБ Капитал» и Газпромбанк.

По итогам размещения более половины (51%) совокупного объема бумаг обоих выпусков приобрели инвесторы из Великобритании, около 20% пришлось на инвесторов из США, 16% — на инвесторов из континентальной Европы и Азии, а доля удовлетворенных заявок российских инвесторов не превысила 13%.

«Показательно, что в ходе сбора книг заявок наблюдалась существенная «переподписка», свидетельствующая о сохранении устойчивого спроса иностранных инвесторов на российские долговые инструменты и способности России осуществлять заимствования на длительные сроки по приемлемым рыночным уровням, несмотря на сохраняющиеся опасения относительно усиления антироссийских санкций», — говорится в сообщении Минфина.

В результате размещения кривая доходности суверенных еврооблигаций России в долларах США стала более репрезентативной за счет появления нового ориентира доходности на отрезке между 10 и 30 годами, продолжилась диверсификации валютного долгового портфеля России при одновременном расширении базы иностранных держателей государственных ценных бумаг Российской Федерации, а также повысилась ликвидность размещенного в 2018 году выпуска еврооблигаций в евро.





