Оператор криптовалютной биржи Huobi.com американская компания HBUS объявила о формировании команды, которая займется разработкой дополнительных услуг и продуктов, включая токен-кредитование, внебиржевую торговлю и стейблкоин, нацеленные на крупных инвесторов.

По мнению генерального директора HBUS Франка Фу, крах крипторынка в 2018 году принес отрасли пользу, создав среду, в которой выжили только самые сильные и самые полезные проекты, сообщает Anycoin .

Как пояснил Фу, индустрия разогревается благодаря участию традиционных менеджеров хедж-фондов, банков, таких как JPMorgan, и технологических гигантов, таких как IBM. Институциональные инвесторы понимают, что нормативные акты укрепляются, и они прокладывают путь для массового принятия.

Возглавит новую группу вице-президент HBUS по продажам и маркетингу Кэйтлин Мью, ранее работавшая в инвестиционной компании BlackRock и брокерской фирме Charles Schwab.