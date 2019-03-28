Блокчейн-проект NuCypher представил детали разработанной им методики начального распределения токенов WorkLock.

Идея механизма заключается в том, что участнику кампании предлагается внести залог в ETH на указанный адрес смарт-контракта. Взамен он получает токены проекта, которые может использовать по своему усмотрению, сообщает Тtrcoin .

Если он решит использовать токены по их прямому назначению, например для получения стекинговой ноды, после осуществления некоторого объема работы внесенные ETH будут разблокированы и выплачены ему помимо прочих вознаграждений. Если же он решит использовать токены каким-либо другим образом, ему придется отказаться от своих ETH, которые, по сути, будут сожжены.

Таким образом, модель мотивирует участников сети к использованию токенов по прямому назначению и делает их материально заинтересованными благодаря заблокированным ETH. Кроме того, WorkLock повышает вероятность соблюдения требований регуляторов, поскольку не подразумевает прямую продажу токенов.