WorkLock повышает вероятность соблюдения требований регуляторов, поскольку не подразумевает прямую продажу токенов.
Блокчейн-проект NuCypher представил детали разработанной им методики начального распределения токенов WorkLock.
Идея механизма заключается в том, что участнику кампании предлагается внести залог в ETH на указанный адрес смарт-контракта. Взамен он получает токены проекта, которые может использовать по своему усмотрению, сообщает Тtrcoin.
Если он решит использовать токены по их прямому назначению, например для получения стекинговой ноды, после осуществления некоторого объема работы внесенные ETH будут разблокированы и выплачены ему помимо прочих вознаграждений. Если же он решит использовать токены каким-либо другим образом, ему придется отказаться от своих ETH, которые, по сути, будут сожжены.
Таким образом, модель мотивирует участников сети к использованию токенов по прямому назначению и делает их материально заинтересованными благодаря заблокированным ETH. Кроме того, WorkLock повышает вероятность соблюдения требований регуляторов, поскольку не подразумевает прямую продажу токенов.
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