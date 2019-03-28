Компания Mastercard представила модель цифровой идентификации, элементы которой становятся все более взаимосвязанными, в новом докладе «Восстанавливая доверие в цифровом мире».

В основе модели лежат принципы цифровой идентификации Mastercard, сфокусированные на правах владения и пользования данными, на конфиденциальности, согласии, прозрачности, безопасности и инклюзивности, говорится в пресс-релизе компании.

Также модель изначально основана на принципе проектируемой конфиденциальности (privacy-by-design), в соответствии с которым защита личной информации является одним из высших приоритетов в работе любой компании, и не собирает персональные данные.

Таким образом, она позволит осуществлять цифровое взаимодействие при минимальном обмене личной информацией тогда, когда это необходимо, а также использовать ее таким образом, чтобы человек мог контролировать свои данные, а его цифровая идентификация была безопасно связана со смартфоном.