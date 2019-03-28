Разработчики компании BitTorrent сообщили, что планируют во втором квартале этого года представить на публичное тестирование бета-версию децентрализованного приложения BitTorrent Live для видеостриминга с мобильных устройств.

В ближайшие месяцы в платформу также будет интегрирована поддержка технологии блокчейн, которая обеспечит приватность, соблюдение прав авторов контента и проведение платежей с помощью токена BTT, сообщает Anycoin .