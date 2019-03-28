Число компаний, внедряющих строгую аутентификацию пользователей с использованием криптографии с открытым ключом, выросло втрое с 2017 года, согласно результатам исследования, проведенного аналитиками компании Javelin Strategy & Research.

Как сообщает Сnews , такая форма аутентификации не подвержена атакам, нацеленным на учетные данные пользователей и использующих уязвимости одноразовых и постоянных паролей.

В Javelin Strategy & Research отмечают, что регулирующие органы и государственные институты ускоряют принятие строгой аутентификации. Почти 70% предприятий согласны с тем, что они сталкиваются с сильным регуляторным давлением в этом вопросе. Это связано с введением новых регламентов защиты данных в Европе и отдельных американских штатах.