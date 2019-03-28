Люди пенсионного возраста в России стали чаще пользоваться банковскими картами: если еще три года назад они совершали только одну банковскую операцию, то сегодня в среднем уже семь активных операций в месяц, сообщил глава Сбербанка Герман Греф премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву.

Открывая рабочую встречу, глава правительства сделал особый акцент на том, что достаточно большое количество клиентов Сбербанка люди зрелого возраста. «Я знаю, что вы довольно много занимаетесь вопросами подготовки различных программ, которые могли помогать этим категориям граждан решать свои задачи, они тоже очень разные — у кого-то это просто накопительные вопросы, у кого-то, связанные с небольшим каким-то предпринимательством, индивидуальной деятельностью, решением каких-то задач другого порядка, в частности, ипотечных», — сказал премьер.

«Мы сейчас серьезно работаем с тем, чтобы изменить наши интерфейсы в электронных каналах, потому что все больше и больше людей зрелого возраста начинают пользоваться электронными каналами», — сказал Греф, отметив при этом, что Пенсионный фонд России помогает Сбербанку создавать условия для просветительской работы с пенсионерами.

«Это показывает свою эффективность, потому что если еще три года назад люди пенсионного возраста совершали только одну банковскую операцию — это снятие с кредитных карт наличных, то сегодня в среднем они уже совершают семь активных операций в месяц. Это очень позитивно», — уточнил Греф.