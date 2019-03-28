Лондонское представительство банка Goldman Sachs оштрафовано британским финансовым регулятором на 34,3 млн фунтов стерлингов (45 млн долларов) за предоставление недостоверной информации по операциям на сумму более 220 млн фунтов стерлингов (289 млн долларов), совершенных в течение десятилетнего периода. Об этом в четверг сообщила газета Financial Times (FT).

По данным издания, размер штрафа, налагаемого Управлением по финансовому регулированию и контролю (FCA), является самым высоким из когда-либо выписанных за нарушение правил предоставления отчетности в отношении финансово-кредитных учреждений. В FCA установило, что Goldman Sachs не предоставил полную и своевременную информацию по совершенным транзакциям в период с 2007 по 2017 год.

В Goldman Sachs согласились сотрудничать с FCA в расследовании выявленных нарушений, благодаря чему банк получил 30% скидку на штраф, который в противном случае составил бы 49 млн фунтов стерлингов (64,5 млн долларов).