Федеральная налоговая служба России (ФНС) будет предупреждать крупных налогоплательщиков о появлении у них рисков блокировки счета, рассказал замглавы ведомства Даниил Егоров, выступая на форуме ОЭСР по налоговому администрированию в Сантьяго.

Он сообщил, что ФНС России создает реестр рисков, которые могут возникать у налогоплательщиков, на основании собранной информации в рамках налогового мониторинга. Это позволяет налоговикам составлять так называемые карты рисков по типам потенциальных нарушений и отраслевым особенностям.

«В дальнейшем информация о выявленных рисках, их уровне и о мерах ответственности будет отражаться в личных кабинетах налогоплательщиков. Более того, на основе статистики программа будет рассчитывать уровень их дисциплины за три последних налоговых периода», — приводит цитату выступления Егорова пресс-служба ведомства. «Первыми будут опубликованы данные о риске непредставления декларации и риске блокировки счета», — сказал он.

Налоговый мониторинг — это инструмент взаимодействия с ФНС, когда компания предоставляет налоговикам онлайн-доступ к своим системам учета и делает операции компании полностью открытыми для налоговиков в режиме реального времени. Пока это доступно только крупным налогоплательщикам с активами и годовым оборотом не менее 3 млрд рублей и суммой уплаченных за год налогов не менее 300 млн рублей.

Сейчас инструментом пользуются 44 крупнейших налогоплательщика, которые обеспечивают 12,25% налоговых поступлений в бюджет. При этом, по оценке ФНС, указанным критериям сейчас соответствуют 1905 российских компаний, а 687 из них, по словам Егорова, максимально готовы к такому переходу.

«Развитие налогового мониторинга будет происходить за счет разработки единой системы выявления и оценки рисков, развития инструментов по согласованию налоговой базы, а также внедрения стандартного файла налогового аудита. Такой файл позволит автоматически тестировать и проверять полноту учетных данных, прослеживать хронологию каждой операции и наличие документов-оснований по ней, а также генерировать крипто-ключ», — рассказал Егоров.