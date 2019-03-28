Расходы Банка России на расчистку банковского сектора с 2013 года составили более 70 млрд долларов, в ближайшие два-три года на это может быть потрачено еще 10 млрд долларов. Такую оценку Fitch Ratings привел старший директор в банковской аналитической группе рейтингового агентства Александр Данилов, выступая на Международном финансово-банковском форуме.



«Более 70 миллиардов долларов потрачено на расчистку сектора от нежизнеспособных банков и тех, которые занимались противоправной деятельностью (вывод активов, отмывание). Мы ожидаем, что дополнительные расходы на дорасчистку сектора в ближайшие два-три года могут составить еще 10 миллиардов долларов», — говорится в презентации Fitch.

Данилов отметил, что с началом чистки банковского сектора в 2013 году из РФ резко сократился отток капитала через сомнительные операции. Через сомнительные операции в 2005—2013 годах из РФ было выведено порядка 280 млрд долларов, на сегодня благодаря расчистке банковского сектора отток через сомнительные операции фактически прекращен, отмечается в презентации.

«Цена этой чистки тем не менее огромна. Объем проблем, которые Россия накопила в этих банках, которые отзывались или которые спасались, если все суммировать, выплаты застрахованным вкладчикам, деньги на докапитализацию этих банков, которые Центробанк спасал, — потрачено на сегодняшний момент почти 80 миллиардов долларов», — сказал он. Данилов уточнил, что это цифра рассчитана из последнего курса доллара. Если брать исторический курс, она превысила бы 100 млрд долларов.

Как следует из презентации, почти 30 млрд долларов составили выплаты возмещения застрахованным вкладчикам, чуть менее 20 млрд долларов — кредиты ЦБ через АСВ на рекапитализацию санируемых банков, почти 30 млрд долларов — расходы на санацию с помощью средств ФКБС, 10 млрд долларов — оценка дополнительных расходов на расчистку сектора (расчеты Fitch на основе данных ЦБ и АСВ).

«Россия вполне могла бы провести еще две олимпиады с нуля, причем по нашим ценам, что называется, потому что у нас не очень эффективно эти объекты строятся, как вы знаете. То есть цена колоссальная. И это еще не все, потому что чистка продолжается», — заключил он.