25 марта с горячих кошельков криптовалютной биржи CoinBene было выведено 105 млн долларов в криптовалюте на три различных адреса, после чего активность на этих кошельках прекратилась и не возобновлялась в течение 8 часов, заявляет аналитическая компания Elementus, присоединившаяся к расследованию обстоятельств предполагаемого взлома криптобиржи.

Как сообщает Тtrcoin , 26 марта средства с горячих кошельков биржи начали переводиться на принадлежащие ей холодные кошельки. В этот же день в ответ на жалобы пользователей из-за невозможности вывода средств CoinBene сообщила о незапланированных технических работах.

По информации аналитиков, токены были быстро зачислены на Etherdelta, где их обменивают на ETH. Крупные объемы средств также переводились и продолжают переводиться на централизованные биржи, такие как Binance, Huobi и Bittrex.

При этом в общей сложности с биржи были выведены 110 наименований криптовалюты, утверждают Elementus, больше всего в maximine coin (около 70 млн долларов).