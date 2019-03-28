Возможный рост нефтяных цен до 80 долларов за баррель приведет лишь к незначительному укреплению рубля — до 62—63 за доллар. Об этом говорится в докладе «Комментарии о государстве и бизнесе» Высшей школы экономики (ВШЭ).



«Рост нефтяных цен до 80 долларов за баррель — верхней границы нашего прогноза, при сохраняющихся рисках дальнейшего ужесточения западных санкций и покупки валюты Минфином в рамках реализации бюджетного правила, приведет лишь к незначительному укреплению национальной валюты — до 62—63 рублей за доллар», — говорится в документе.

В начале текущего года сформировался переход от профицита к дефициту нефти на мировом рынке, замечают эксперты. Это уже привело к росту нефтяных цен до 68 долларов за баррель, а в случае усиления дефицита нефти они не исключают роста цен до верхней границы нашего прогнозного коридора — 80 долларов.

Росту дефицита нефти будет способствовать политика ограничения добычи нефти странами ОПЕК+ и санкции США к Ирану и Венесуэле, указывают эксперты.

«В то же время, за счет покупок валюты Минфином на внутреннем рынке в рамках реализации механизма бюджетного правила, мы не ожидаем значительного укрепления рубля выше уровня 62 рубля за доллар», — поясняют эксперты.