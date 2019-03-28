Более 50 банков воспользовались услугами «Диасофт» в рамках вступления в силу с 1 января 2019 года нового стандарта учета финансовых инструментов – МСФО (IFRS) 9.
«Диасофт» приступил к разработке специализированного решения и отработке подходов к реализации проектов по МСФО 9 еще осенью 2017 года. Программа подготовки непосредственных заказчиков к самым масштабным за последнее десятилетие изменениям законодательства стартовала в апреле 2018 года. Работа по поддержке стандарта МСФО 9 проводилась по направлениям: кредиты, депозиты, фондовые рынки, денежные рынки, аккредитивы, банковские гарантии и расчет резервов. Как отмечают эксперты «Диасофт», заблаговременные действия по подготовке к МСФО 9 позволили оказать клиентам качественную помощь и минимизировать сложности, связанные с единовременным ведением нескольких десятков проектов.
«Проекты по МСФО 9 сопряжены со сложной и большой работой команд, поскольку и для нас и для клиентов тема была новая. После этапа обследования в некоторых банках мы поняли, что каждый проект будет уникальным, так как банки начисляют резервы согласно своей учетной политике. Основная часть клиентов в настоящее время уже работает штатно. С остальными мы продолжаем работу и находимся на финишной прямой», – говорит Леонид Хоревский, член правления, директор направления Core Banking компании «Диасофт».
Для поддержки методики расчета показателей МСФО 9 компания рекомендует использовать новый продукт системы Diasoft FA# Beans – «Финансовые активы и обязательства» (ФАО), который взаимодействует с другими продуктами «Диасофт». Гибкость функциональности ФАО дает возможность настроить решение по поддержке МСФО 9 с учетом специфики разных банков и позволяет перевести расчет параметров по МСФО 9 в автоматический режим.
Ретроспектива подготовки «Диасофт» к МСФО 9:
- Декабрь 2017 года – «Диасофт» представил клиентам концепцию перехода на МСФО 9
- Апрель 2018 года – «Диасофт» продолжает совместную работу с банками по подготовке к переходу на стандарт МСФО (IFRS) 9
- Июнь 2018 года – по итогам очередной встречи с клиентами – «Диасофт»: многие банки недооценивают масштаб требуемых изменений в их системе учета при переходе на МСФО (IFRS) 9
- Июль 2018 года – «Диасофт» представил банкам первую версию продукта для поддержки МСФО (IFRS) 9
- Август 2018 года – статья, журнал «Б.О» – Внедрение МСФО 9 — от выбора системы до алгоритма действий
- Октябрь 2018 года – МСФО (IFRS) 9: у «Диасофт» все готово
- Ноябрь 2018 года – статья для CNews – Переход к МСФО (IFRS) 9 будет тяжелым, но наши клиенты точно его переживут
Источник: Компания «Диасофт»
Нет комментариев